Приказ или каприз?

виталий панов

Тот кто развалил армию,и поставил коммерцию на первое место,а это сердюков,по которому верёвка плачет,автор приводит его в пример!Просто ещё в советские времена офицеры,в том числе и генералы привыкли использовать солдат для собственного благополучия!Деньги все любят,а как их заработать,это другой вопрос.Поэтому они не гнушаются ни чем,даже облагая данью своих подчинённых!