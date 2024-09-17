КВАДРАТУРА КРУГА В свете дошедшей аж до Андрея Белоусова истории с отправленным на верную смерть отличными специалистами-дроноводами (которые на голом энтузиазме занимались этим вопросом с 2014 года) хочется сказать пару слов об общей болезни под названием «каприз начальника».
Приказ или каприз?
Комментарии
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виталий панов
Тот кто развалил армию,и поставил коммерцию на первое место,а это сердюков,по которому верёвка плачет,автор приводит его в пример!Просто ещё в советские времена офицеры,в том числе и генералы привыкли использовать солдат для собственного благополучия!Деньги все любят,а как их заработать,это другой вопрос.Поэтому они не гнушаются ни чем,даже облагая данью своих подчинённых!
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3 час.
US
Uri Strukow
Лично Сердюков мог что-то сделать?
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2 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Кто-нибудь пытался найти аффффтыра этого полупасквиля? Я пытался. Не нашел. Тогда вся эта писанина воняет цыпсярнней. Причем- низкопробной.
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20 мин.
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