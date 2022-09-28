Цикл передач о российско-финляндских отношениях - 2

Мы из Советского Союза

Цикл передач о российско-финляндских отношениях - 1 Варианты финской экспансии от приграничных конфликтов до прямой агрессии Последствия добровольного расставания Три пролета лестницы неудач Освобождение Советской Карелии и его последствия .