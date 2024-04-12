Роковое знакомство: три знака зодиака, которым суждено встретить человека из прошлого

В преддверии апреля 2024 года известный астролог, чьи прогнозы пользуются неоспоримым авторитетом в мире звездного предсказания, поведал о судьбоносных изменениях, ожидающих представителей трех знаков зодиака.
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