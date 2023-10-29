Превентивный удар по США: Пхеньян перевернул страницу истории

Евгений Сатановский оценил вероятность конфликта между КНДР и Соединенными Штатами Павел Еськов На фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Фото: AP/TACC) Материал комментируют: Евгений Сатановский В предстоящее воскресенье, 22 октября, Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония намерены впервые провести совместные воздушные учения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии