Превентивный удар по США: Пхеньян перевернул страницу истории

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Молодец, Евгений Янович. Ответил чисто в еврейском стиле - вопросами на вопросы. И то верно, кто сейчас в этих делах может дать точные ответы
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2 д.

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