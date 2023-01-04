Пике может возобновить карьеру в своем клубе «Андорра» во 2-м испанском дивизионе

Жерар Пике может возобновить карьеру. 35-летний испанский футболист планирует выступать за клуб «Андорра», владельцем которого является, об этом сообщает Relevo.
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