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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аделия Петросян упала с тройного акселя в короткой программе финала Гран-при России

Она допустила падение с этого прыжка впервые в сезоне.  Затем фигуристка чисто исполнила тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп, вращения и дорожку на четвертый уровень.

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