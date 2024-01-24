Смоленский таксист предложил пассажирке интим для расчёта за проезд

«Оставила сумку и телефон». В соцсетях смоляне опознали в героине скандального видео известную «зайчиху» Водитель такси в Смоленске предложил своей клиентке, у которой не нашлось 5000 рублей за поездку продолжительностью в несколько часов, расплатиться с ним интимом.
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