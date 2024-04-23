Нужны ли нам новые «братья»?

Врут, что им нужны работники. Так, по какой-то причине, в РФ иностранцам раздают право стать РОССИЙСКИМИ предпринимателями - а с какой стати, если говорят, что стране не хватает рабочих рук?? А? Это тупость - или наглость, позволяющая население обманывать?? При этом - это всё равно иностранцы, а их причисляют к российскому бизнесу, которому также нужны работники (угадайте откуда!) и именно заграничные работники тем нужны = очень необходимы: продажа шаурмы и тому подобного.

ВЧ

Владимир Черноморский

Интересно получается, везут инородцев, которые не скрывают что ненавидят русских, выкладывают об этом в соц сетях, мы для них неверные и подлежим уничтожению, о чём думаем, о небесных кренделях, на что надеемся, до какой степени надо быть жадными глупцами, чтобы своими руками копать себе могилы. Где разум у управляющей элиты, они же первые будут уничтожены, этими руками ценных работников в час Х и никакое покровительство и деньги, заработанные на лобировании их интересов, их не спасут. Они повторят нам историю 90, резню, та страна, которая не помнит историю, будет уничтожена. Те люди которые выгнали с помощью геноцида, тех кто создавал им блага, снова все повторят, уроки и выводы не сделаны, обидно и досадно. И они уже здесь и действуют по старому сценарию, а наша власть их оправдывает и продолжает заселять нашу территорию, получая от этого денежную выгоду, расплачиваясь жизнями местного населения. Маразм полный