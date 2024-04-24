В ходе торгов на Мосбирже акции ЯНДЕКС YNDX падают на 0,65%Стоимость акций ЯНДЕКС YNDX в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снижалась на 0,65%, свидетельствуют данные торговой площадки на текущий момент.
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