Молдавские олимпийцы: Мы поддерживаем олимпийскую сборную

Республика Молдова может гордиться не только сказочными пейзажами, вкусными блюдами, которыми можно насладиться только на этой пасторальной земле, красивыми женщинами, но и спортсменами, которые приносят нам славу на важнейших соревнованиях мира.
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