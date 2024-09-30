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Временно пребывающим в России мигрантам с 2025 года ограничат срок регистрации

Временно пребывающим в России мигрантам с 2025 года ограничат срок регистрации

Мигрантам, временно пребывающим на территории России, срок "прописки" будет ограничен одним годом. О таких изменениях говорится в понедельник, 30 сентября, в проекте постановления российского правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

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