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FT: Отсутствие официального признания новых территорий российскими приведёт к новому конфликту: Киев попытается их отвоевать

FT: Отсутствие официального признания новых территорий российскими приведёт к новому конфликту: Киев попытается их отвоевать

Мирное соглашение без официального признания Крыма и новых регионов российскими с большой долей вероятности приведет к возобновлению конфликта, причем начнет его Украина, пытаясь военным путем отвоевать бывшие территории.

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