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Русская весна

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Били сразу всем — КАБами, «Бандеролями», «Шахедами»: массированная атака на Одессу (ФОТО, ВИДЕО)

Били сразу всем — КАБами, «Бандеролями», «Шахедами»: массированная атака на Одессу (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России в ночь на 1 сентября провела массированную атаку на объекты врага в Одессе. Город впервые атаковали Су-34 с управляемыми авиабомбами.

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