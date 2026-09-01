Армия России в ночь на 1 сентября провела массированную атаку на объекты врага в Одессе. Город впервые атаковали Су-34 с управляемыми авиабомбами.
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