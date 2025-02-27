Кристина Чуботару: "Предполагаю, что в новую прокуратуру будут приглашены лояльные прокуроры"

"Я предполагаю, что неофициально будет вестись охота для новой специализированной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PACCO), будут привлекаться лояльные властям прокуроры, им будут обещать, что они пройдут оценку, что у них будут очень высокие зарплаты".
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