Кристина Чуботару: "Предполагаю, что в новую прокуратуру будут приглашены лояльные прокуроры"

"Я предполагаю, что неофициально будет вестись охота для новой специализированной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PACCO), будут привлекаться лояльные властям прокуроры, им будут обещать, что они пройдут оценку, что у них будут очень высокие зарплаты".