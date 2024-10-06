Армия России атаковала Киев и Одессу: главное за сутки

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. В Киеве и Одессе прогремели взрывы, «Хезболла» пресекла попытку Израиля продвинуться вглубь Ливана, украинский танкист пожаловался на немецкие танки Leopard из-за отсутствия вентиляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии