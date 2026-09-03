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Селби прорывается в 1/8 финала Бритиш Опен 2026, обыграв Пейджа в решающем фрейме

Селби прорывается в 1/8 финала Бритиш Опен 2026, обыграв Пейджа в решающем фрейме

Джексон Пейдж проиграл Марку Селби со счетом 3-4 в третий день турнира British Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Марк Селби вырвал победу в решающем фрейме матча против валлийца Джексона Пейджа и вышел в 1/8 финала на турнире British Open 2026.

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