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Фигуристы Трусова и Игнатов выступят в шоу Медведевой в Москве

Фигуристы Трусова и Игнатов выступят в шоу Медведевой в Москве

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов выступят в ледовом шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» на московской «ЦСКА Арене».

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