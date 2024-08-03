«Электронный документ». Как севастопольцам получить парковочное разрешение?

Благодаря переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид получить государственную услугу «Внесение в реестр парковочных разрешений города Севастополя записи о парковочном разрешении» можно в форме электронного документа через портал Госуслуг.
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