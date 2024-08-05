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Регионы России

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Амурчанка выдавала соседского сына за своего, чтобы избежать наказания

Амурчанка выдавала соседского сына за своего, чтобы избежать наказания

Жительнице Амурской области, которая трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражу, удалось отсрочить отбывание двухлетнего срока в исправительной колонии строгого режима, воспользовавшись ложной информацией о наличии несовершеннолетнего ребенка.

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