Амурчанка выдавала соседского сына за своего, чтобы избежать наказания

Жительнице Амурской области, которая трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражу, удалось отсрочить отбывание двухлетнего срока в исправительной колонии строгого режима, воспользовавшись ложной информацией о наличии несовершеннолетнего ребенка.
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