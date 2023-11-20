Собянин рассказал о создании дорожного каркаса ТиНАО

На новой трассе расположат 23 искусственных сооружения В 2026 году завершится строительство трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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