5 самых гигантских золотых самородков, когда-либо найденных на земле. И при чем здесь Россия?

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Когда мы слышим про самородок золота, то представляем его как-то так: Или на худой конец так: Ну, в крайнем случае так: Но на самом деле, золотой самородок всегда имеет неправильную и даже некрасивую форму, и состоит не только из золота.