Rosie O'Donnell to temporarily join 'Rocky Horror Show' on Broadway

Rosie O'Donnell will fill in for former "SNL" star Rachel Dratch as the Narrator in the Broadway revival of "The Rocky Horror Picture Show.
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