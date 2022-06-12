Лидер КНДР выразил полную поддержку российскому народу

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку российскому народу, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран на пути защиты безопасности в мире, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).