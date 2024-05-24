Дарья Мельникова показала сына от Смольянинова*

Известная актриса Дарья Мельникова, прославившаяся благодаря роли в сериале «Папины дочки», недавно поделилась редким фотографическим снимком своего подросшего сына от бывшего мужа, актера Артура Смольянинова*.
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