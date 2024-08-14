Владивостокцы застряли в многокилометровой пробке на дороге к популярному пляжу

Во Владивостоке на пути к популярному пляжу образовалась огромная пробка. Несмотря на будний день, сотни желающих искупаться образовали серьезный затор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «ЧП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии