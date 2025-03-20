Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WSJ: Швеция готовит военных для противостояния с Россией в Арктике

WSJ: Швеция готовит военных для противостояния с Россией в Арктике

Швеция занялась подготовкой элитных войск на севере страны в целях противостояния России в Арктике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ранее читал шведы под Полтавой, думаю они пишут далее неприглядную историю - шведы на Севере! Разумными они более быть не хотят и это их выбор!
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17 час.
РУ
Раиса Утропова
Я тоже про Полтаву подумала. А помните их на Чудском озере - их выбор, уйдут под воду.
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Мало их Петя МУТУЗИЛ....И их тряпку ЖёлтоБлакитную не порвал вовремя на части...Оказалась она в УКРОЖОПИИ.
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10 час.
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