WSJ: Швеция готовит военных для противостояния с Россией в Арктике

Геннадий Бережнов Ранее читал шведы под Полтавой, думаю они пишут далее неприглядную историю - шведы на Севере! Разумными они более быть не хотят и это их выбор!

РУ Раиса Утропова Я тоже про Полтаву подумала. А помните их на Чудском озере - их выбор, уйдут под воду.