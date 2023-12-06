Санкции против компаний, поставляющих военные комплектующие в Россию ввела Великобритания

Одновременно стало известно о размере зимней гуманитарной помощи, выделенной УкраинеСанкции против компаний, осуществляющих поставки военного оборудования и комплектующих в Россию, ввела с 6 декабря 2024 года Великобритания.
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