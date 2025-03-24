Трамп пришел в ярость от своего портрета в галерее президентов США

Трамп раскритиковал выставленный в штате Колорадо собственный портрет Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social отметил, что никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя.
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