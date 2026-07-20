Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Банкам станет невыгодно прикрывать мошенников?

Банкам станет невыгодно прикрывать мошенников?

Вместо эпиграфа анекдот: Уважаемые астрологи! Огромная просьба: когда составляете ежедневный гороскоп, в обязательном порядке добавляйте слова «существует большая опасность быть обманутым телефонными мошенниками».

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