Банкам станет невыгодно прикрывать мошенников?

Вместо эпиграфа анекдот: Уважаемые астрологи! Огромная просьба: когда составляете ежедневный гороскоп, в обязательном порядке добавляйте слова «существует большая опасность быть обманутым телефонными мошенниками».
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