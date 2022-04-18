26-летний хавбек «Акжайыка» Иван Антипов провел 100 матчей в КПЛ. Юбилейной для него стала игра с «Астаной» в 6-м туре текущего розыгрыша чемпионата.
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