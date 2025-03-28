37 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Мемфис»

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер за 34 минуты на паркете записал на свой счет 37 очков, реализуя 15 из 25 бросков с игры, 0 из 2 из-за дуги и 7 из 9 с линии, а также 3 подбора, 6 передач и 3 перехвата.