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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча. У него 19+28 в 42 играх в сезоне

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:3).

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