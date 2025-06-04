В какой квартире жил легендарный футболист СССР: этим она поражала всех! «Была самая шикарная»

Соловьеву повезло!В послевоенные годы «Динамо» было грозной силой советского футбола. В промежуток с 1945 по 1955-й московский клуб четырежды выигрывал золото чемпионата СССР, 4 раза серебро и однажды бронзу: за это время динамовцы лишь однажды оказывались за пределами тройки лидеров по итогам сезона.