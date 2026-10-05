6E: Euro downside protection keeps rallies vulnerable Euro FX Futures CME_DL:6E1! satelysfx 6E has a conditional short setup as French fiscal and bond-spread stress continues to dominate euro pricing.
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