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Кишечник после антибиотиков: что действительно помогает восстановить микрофлору, а что является мифом

Кишечник после антибиотиков: что действительно помогает восстановить микрофлору, а что является мифом

Многие из нас сталкивались с последствиями антибактериальной терапии. Вздутие, дискомфорт, изменение стула - знакомые симптомы? Вокруг этой темы сложилось море советов: от обязательного приёма пробиотиков до строгих противогрибковых диет.

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