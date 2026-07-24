Кишечник после антибиотиков: что действительно помогает восстановить микрофлору, а что является мифом

Многие из нас сталкивались с последствиями антибактериальной терапии. Вздутие, дискомфорт, изменение стула - знакомые симптомы? Вокруг этой темы сложилось море советов: от обязательного приёма пробиотиков до строгих противогрибковых диет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии