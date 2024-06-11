Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток

Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов поучаствовал в торжественной церемонии встречи подлодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота, которая вернулась в пункт постоянного базирования Владивосток после выполнения задач боевой службы в Японском море.
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