Тест на эрудицию. Он реально сложный

Тест на эрудицию. Он реально сложный

Давайте проверим широту вашего кругозора. В тесте собрано 10 вопросов из различных областей знаний. Если ответите правильно хотя бы на 7 из них, то у вас блестящая эрудиция.

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