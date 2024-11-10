Почему в советских школах изначально были запрещены шариковые ручки

По мнению отечественных экспертов в области педагогики, главная причина долгого запрета на использование шариковых ручек в общеобразовательных учреждениях Советского Союза была связана с тем, что они не способствовали вырабатыванию у учащихся хорошего почерка.
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