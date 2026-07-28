Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

Депутат с трибуны начал обличать власть. Забыв, что он и сам власть

Депутат с трибуны начал обличать власть. Забыв, что он и сам власть

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на заседании Государственной Думы призвал сказать русским правду о происходящем в стране, вызвав оживлённую дискуссию о том, что стоит за этим заявлением — искренняя обеспокоенность или предвыборный популизм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Это партия оборотней и скрытых врагов РОССИИ....
Ответить
1 м.