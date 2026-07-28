Депутат с трибуны начал обличать власть. Забыв, что он и сам власть

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на заседании Государственной Думы призвал сказать русским правду о происходящем в стране, вызвав оживлённую дискуссию о том, что стоит за этим заявлением — искренняя обеспокоенность или предвыборный популизм.
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