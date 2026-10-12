Вниманию граждан!

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан 14 октября 2026 года запланирован прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу разрешений на временное проживание в Российской Федерации от иностранных граждан или лиц без гражданства, состоящих на миграционном учёте в г.