В программе праздника 22 марта — открытие областной выставки «СВОИ», краеведческие чтения, экскурсия с посещением музея «Время, застывшее в деталях», выставка работ местных мастеров, мастер-классы, а завершат день театрализованное представление и концерт.
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