Поздравляем Бочаровскую школу с победой в районной спартакиаде по стрельбе из пневматической винтовки "Серебро" у команды 4 школы "Бронза"- Панфиловская школа.
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Поздравляем Бочаровскую школу с победой в районной спартакиаде по стрельбе из пневматической винтовки "Серебро" у команды 4 школы "Бронза"- Панфиловская школа.