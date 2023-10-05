25 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Миннесотой» в Абу-Даби

В НБА состоялся первый предсезонный контрольный матч: «Миннесота» обыграла «Даллас» в ОАЭ – 111:99. Игра проходила в Абу-Даби в присутствии большой группы звезд НБА прошлых лет, включая Карима Абдул-Джаббара, а также знаменитого бразильского футболиста Роналдо.