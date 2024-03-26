Подведены итоги конкурса «Открытка для мамы»

Четыре победителя определены с помощью голосования на сайте, а еще одного выбрало редакционное жюри телеканала «Карусель» вместе с создателями мультсериала «Чик-Чирикино» — он получит уникальную возможность посетить анимационную студию и своими глазами увидеть, как создаётся мультсериал.
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