Госпитализация пяти человек, контактировавших с пациентом с подозрением на оспу обезьян в Московской области, является правильной мерой предосторожности, заявил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов в эфире Радио «Комсомольская правда».
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