Польское руководство думает о своей полной безнаказанности Возможное расширение украинского конфликта на территорию Польши способно привести к полному уничтожению польского государства, считает обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич «Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши.
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