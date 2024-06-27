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Петербургский дневник

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MP: расширение конфликта на Украине может погубить Польшу

Польское руководство думает о своей полной безнаказанности Возможное расширение украинского конфликта на территорию Польши способно привести к полному уничтожению польского государства, считает обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич «Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши.

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