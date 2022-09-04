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Анапский музыкант не прошел в основной этап шоу «Голос 60+»: в чем причина?

Анапский музыкант не прошел в основной этап шоу «Голос 60+»: в чем причина?

В кастинге популярного телепроекта участвовал анапчанин, музыкант и винодел Иван Каракезиди. Он основатель «Винодельческого дома «Каракезиди» В отборочном туре он выступил на прослушиваниях вместе с сыном Константином, аккомпанировавшем на гитаре.

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