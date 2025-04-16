Кабинеты труда в школах Архангельской области будут дооснащать

До 2027 года кабинеты технологии в школах Архангельской области будут оснащены оборудованием для практических занятийПо нацпроекту "Молодежь и дети" в Поморье школьные кабинеты технологии будут оснащать оборудованием и инструментами.
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