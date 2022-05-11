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Украинский премьер Шмыгаль заявил, что российские активы пустят на восстановление Украины

Украинский премьер Шмыгаль заявил, что российские активы пустят на восстановление Украины

Правительство Украины передаст все активы Российской Федерации, находящиеся на украинской территории, государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины".

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