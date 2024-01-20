6 способов начать жить правильно

Существует несколько способов делать вещи: правильный, неправильный и обдуманный. Первым пользуется меньшая часть населения нашей планеты и обусловлен он, скорее, везением, нежели активным умственным трудом.
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